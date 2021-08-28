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Паралімпіада-2020: Україна здобула одразу 5 золотих медалей у плаванні

Субота, 28 серпня 2021, 12:48
Паралімпіада-2020: Україна здобула одразу 5 золотих медалей у плаванні
Максим Крипак

Україна здобула золоті медалі на Іграх у Токіо завдяки плавцям Михайлу Сербіну (100 метрів на спині), Євгенію Богодайку (100 метрів брасом), Максиму Крипаку (100 метрів вільним стилем), Денису Дуброву (200 метрів у комплексному плаванні) та Єлизаветі Мерешко (100 метрів брасом).

Джерело: Суспільне

Деталі: У запливі 100 метрів на спині Михайло Сербін посів перше місце й здобув "золото". Другим став також українець - Віктор Смирнов. Результати виглядають так:

    Михайло Сербін (Україна) - 1:08.63

    Віктор Смирнов (Україна) - 1:09.36

    Бозун Ян (Китай) - 1:09.62

При цьому Євген Богодайко підходив до змагань у якості одного із найдосвідченіших плавців у складі збірної України. На його рахунку було п'ять золотих нагород Паралімпіади, причому у 2012 та 2016 роках він ставав чемпіоном саме на дистанції 100 метрів брасом.

Перед фіналом змагань у Токіо Богодайко підходив не з найшвидшим кваліфікаційним часом. Випереджали його колумбієць Кріспін Корзо, якому українець поступився на останньому чемпіонаті світу, а також австралійцеві Меттью Леві та китайцю Хонг Янгу. Стартові 50 метрів підтверджували розклад фаворитів у запливі. Колумбієць його очолив, австралієць Леві був другим, а ось Богодайко йшов третім.

Проте у драматичному фініші Богодайко випередив Кріспіна Корзо. Українцеві вистачило 0.06 сек. для того, щоб стати паралімпійським чемпіоном та взяти реванш у колумбійця за поразку на чемпіонаті світу.

Результати виглядають таким чином:

    Євгеній Богодайко (Україна) - 1:20.13

    Нельсон Кріспін Корзо (Колумбія) - 1:20.19

    Меттью Леві (Австралія) - 1:21.10

Також золоту медаль із новим світовим паралімпійським рекордом на дистанції 100 метрів вільним стилем здобув українець Максим Крипак (клас - S10).

У фіналі 100 метрів вільним стилем Крипак не лише здобув "золото", але й ще проплив дистанцію з новим світовим паралімпійським рекордом. На фініші час Крипака склав 50.64 секунди - попереднє досягнення бразильця Андре Бразіла, встановлене у цьому класі в серпні 2010-го українець перевершив на 0.23 секунди:

    Максим Крипак (Україна) - 50.64

    Ровен Крозерс (Австралія) - 51.37

    Стефано Раймонді (Італія) - 51.45

Це шосте "золото" Крипака на Паралімпійських Іграх. І п'яте загалом на Іграх у Токіо.

Також володарем золотої медалі на дистанції 200 метрів у комплексному плаванні став плавець Денис Дубров (клас - S8). Українець мав кращий час кваліфікації перед фіналом, а його головним конкурентом був американець Роберт Грізвольд.

Проте у самому фіналі Дуброву довелося боротися не з американцем, а з двома китайськими плавцями - Ксу Хайцзяо та Яном Гуанлуном. Але випередити обох опонентів Дуброву вдалося:

    Денис Дубров (Україна) - 2:20.96

    Ксу Хайцзяо (Китай) - 2:21.06

    Ян Гуанлун (Китай) - 2:21.53

Ще українська плавчиня Єлизавета Мерешко стала паралімпійською чемпіонкою в Токіо. Дистанцію 100 метрів брасом (клас - S5) українка проплила з найкращим часом.

    Єлизавета Мерешко (Україна) - 1:40.59

    Грейс Гарві (Велика Британія) - 1:42.22

    Верена Шотт (Німеччина) - 1:43.61

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіадаспорт
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