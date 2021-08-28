Паралимпиада-2020: Украина завоевала сразу 5 золотых медалей в плавании

Украина завоевала золотые медали на Играх в Токио благодаря пловцам Михаилу Сербину (100 метров на спине), Евгению Богодайко (100 метров брассом), Максиму Крыпаку (100 метров вольным стилем), Денису Дуброву (200 метров в комплексном плавании) и Елизавете Мерешко (100 метров брассом).

Источник: Суспільне

Детали: В заплыве 100 метров на спине Михаил Сербин занял первое место и получил "золото". Вторым стал также украинец - Виктор Смирнов. Результаты выглядят так:

Михаил Сербин (Украина) - 1:08.63

Виктор Смирнов (Украина) - 1:09.36

Бозун Ян (Китай) - 1:09.62

При этом Евгений Богодайко подходил к соревнованиям в качестве одного из самых опытных пловцов в составе сборной Украины. На его счету было пять золотых наград Паралимпиады, причем в 2012 и 2016 годах он становился чемпионом именно на дистанции 100 метров брассом.

Перед финалом соревнований в Токио Богодайко был не с самым быстрым квалификационным временем. Опережали его колумбиец Криспин Корзо, которому украинец уступил на последнем чемпионате мира, а также австралиец Мэттью Леви и китаей Хонг Янгу. Стартовые 50 метров подтверждали распределение фаворитов в заплыве. Колумбиец его возглавил, австралиец Леви был вторым, а вот Богодайко шел третьим.

Однако в драматическом финише Богодайко опередил Криспина Корзо. Украинцу хватило 0.06 сек. для того, чтобы стать паралимпийским чемпионом и взять реванш у колумбийца за поражение на чемпионате мира.

Результаты выглядят следующим образом:

Евгений Богодайко (Украина) - 1:20.13 минут

Нельсон Криспин Корзо (Колумбия) - 1:20.19 мин

Мэттью Леви (Австралия) - 1:21.10 мин

Кроме того, золотую медаль с новым мировым паралимпийским рекордом на дистанции 100 метров вольным стилем завоевал украинец Максим Крыпак (класс - S10).

В финале 100 метров вольным стилем Крыпак не только получил "золото", но и еще проплыл дистанцию ​​с новым мировым паралимпийским рекордом. На финише время Крыпака составило 50.64 секунды - предыдущее достижение бразильца Андре Бразила, установленное в этом классе в августе 2010-го украинец превзошел на 0.23 секунды:

Максим Крипак (Украина) - 50.64 секунды

Роуэн Крозерс (Австралия) - 51.37 сек

Стефано Раймонди (Италия) - 51.45 сек

Это шестое "золото" Крыпака на Паралимпийских Играх. И пятое в целом на Играх в Токио.

Обладателем еще одной золотой медали на дистанции 200 метров в комплексном плавании стал пловец Денис Дубров (класс - S8). Украинец имел лучшее время квалификации пед финалом, а его главным конкурентом был американец Роберт Гризвольд.

Однако в самом финале Дуброву пришлось бороться не с американцем, а с двумя китайскими пловцами - Ксу Хайцзяо и Яном Гуанлуном. Но опередить обоих оппонентов Дуброву удалось:

Денис Дубров (Украина) - 2: 20.96 мин

КСУ Хайцзяо (Китай) - 2: 21.06 мин

Ян Гуанлун (Китай) - 2: 21.53 мин

Также украинская пловчиха Елизавета Мерешко стала паралимпийской чемпионкой в Токио. Дистанцию 100 метров брассом (класс - S5) украинка проплыла с лучшим временем.

Елизавета Мерешко (Украина) - 1:40.59

Грейс Харви (Великобритания) - 1:42.22

Верена Шотт (Германия) - 1:43.61