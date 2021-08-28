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Гібридні війська РФ обстріляли Авдіївку, рух поїздів на Донеччині обмежено

Субота, 28 серпня 2021, 12:56
Гібридні війська РФ обстріляли Авдіївку, рух поїздів на Донеччині обмежено
Артобстріл, ілюстративне фото з відкритих джерел

Через артилерійський обстріл, який здійснили російські найманці з непідконтрольної Україні території, рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено.

Джерело: повідомлення Укрзалізниці

Дослівно: "З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине".

Деталі: Повідомляється, що обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. УЗ констатує, що постраждалих серед залізничників немає.

Через ситуацію, що склалася, поїзди №136 Київ-Авдіївка та №826 Дніпро-Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня також обмежено до станції Очеретине.

Українська правда

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Теми: УкрзалізницявійнаРосія
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