Гибридные войска РФ обстреляли Авдеевку, движение поездов на Донетчине ограничено
Из-за артиллерийского обстрела, который осуществили российские наемники с неподконтрольной Украине территории, движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено.
Источник: сообщение Укрзализныци
Дословно: "В целях безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино".
Детали: Сообщается, что обстрел начался утром 28 августа. Работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытия. УЗ констатирует, что пострадавших среди железнодорожников нет.
Из-за сложившейся ситуации поезда №136 Киев-Авдеевка и №826 Днепр-Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров с Покровска к Авдеевке и обратно будут доставлять на автобусах.
Движение пригородных поездов до 30 августа также ограничено до станции Очеретино.