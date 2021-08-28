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Гибридные войска РФ обстреляли Авдеевку, движение поездов на Донетчине ограничено

Суббота, 28 августа 2021, 12:56
Артобстрел, иллюстративное фото из открытых источников

Из-за артиллерийского обстрела, который осуществили российские наемники с неподконтрольной Украине территории, движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено.

Источник: сообщение Укрзализныци

Дословно: "В целях безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино".

Детали: Сообщается, что обстрел начался утром 28 августа. Работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытия. УЗ констатирует, что пострадавших среди железнодорожников нет.

Из-за сложившейся ситуации поезда №136 Киев-Авдеевка и №826 Днепр-Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров с Покровска к Авдеевке и обратно будут доставлять на автобусах.

Движение пригородных поездов до 30 августа также ограничено до станции Очеретино.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцявойнаРосcия
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