Біля берегів Гренландії знайшли "найпівнічніший острів у світі"

На північ від берегів острова Гренландія знайшли крихітний острівець, який, за словами науковців, є найпівнічнішою ділянкою суші в Північному льодовитому океані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Ширина острова - всього 30 метрів, а найвища точка - 3 метри над рівнем моря. На думку дослідників, які знайшли його, острівець став видимим через рух багаторічного льоду, а раніше був схований під ним.

За словами Мортена Раша, керівника станції наукових досліджень Арктики у Гренландії, відкриття сталось випадково, коли дослідники вирушили збирати зразки. Спершу вони вважали, що перед ними острівець Оодак.

Команда запропонує назвати острів "Qeqertaq Avannarleq", що гренландською означає "найпівнічніший острів".

За останні десятиріччя проводилася низка експедицій з метою виявити найпівнічніший острів світу. У 2007 році дослідник Денніс Шмідт знайшов неподалік схожий острівець.

Дослідники вважають, що "поява" острова з-під пакового льоду саме зараз не є прямим наслідком зміни клімату.

За словами професора Рене Форсберга з Данського національного інституту досліджень космосу, що займається дослідженнями широкого кола питань, зона на північ від Гренландії має найтовщу полярну кригу. Втім, цього літа її товщина складає 2-3 метри, тоді як на час його найпершої експедиції до острова Оодаак у 1978 році - 4 метри.

