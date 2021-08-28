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У берегов Гренландии нашли "самый северный остров в мире"

Суббота, 28 августа 2021, 14:37
У берегов Гренландии нашли самый северный остров в мире
Скрин с видео

К северу от берегов острова Гренландия нашли крошечный островок, который, по словам обнаруживших его ученых, является самым северным участком суши в Северном ледовитом океане.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Ширина острова - всего 30 метров, а самая высокая точка - 3 метра над уровнем моря. По мнению исследователей, островок стал видимым из-за движения пакового льда, а раньше был спрятан под ним.

По словам Мортена Раша, руководителя станции научных исследований Арктики в Гренландии, открытие произошло случайно, когда исследователи отправились собирать образцы. Сначала они считали, что перед ними островок Оодак.

Команда предложит назвать остров "Qeqertaq Avannarleq", что на гренландском означает "самый северный остров".

За последние десятилетия проводилась ряд экспедиций с целью выявить самый северный остров мира. В 2007 году исследователь Деннис Шмидт нашел неподалеку похожий островок.

Исследователи считают, что "появление" острова из-под пакового льда именно сейчас не является прямым следствием изменения климата.

По словам профессора Рене Форсберга из Датского национального института исследований космоса, что занимается исследованиями широкого спектра вопросов, зона севернее Гренландии покрыта самыми толстыми полярными льдами. Этим летом толщина льда составляет 2-3 метра, тогда как на время его самой первой экспедиции на остров Оодаак в 1978 году - 4 метра.

Как сообщалось ранее, на позапрошлой неделе в самой высокой точке ледового щита Гренландии впервые за историю наблюдений выпали дожди, что называют тревожным сигналом для ледникового покрова.

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Темы: наука
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