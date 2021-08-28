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На кордоні Польщі побільшало нелегалів, що прямують з Білорусі

Субота, 28 серпня 2021, 15:16

Польські прикордонники повідомили про зростання кількості спроб нелегально потрапити в країну з території Білорусі та очікують цими вихідними значного напливу мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це інформує PAP.

"Кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі знову зросла. За вчора було 130 таких спроб. Прикордонники затримали 40 іноземців, решту 90 спроб незаконного перетину не допустили", - повідомили у відомстві.

За словами речниці Анни Міхальської, серед затриманих - 14 громадян Сирії, п’ятеро - вихідці з Сомалі, а походження решти ще з’ясовують. Мігрантів помістять під варту у спеціальні центри під управлінням прикордонної служби.

Затримали також сирійця з посвідкою на проживання у Швеції, який, за першими висновками, збирався автобусом забрати своїх співвітчизників від польського кордону і допомогти їм потрапити вглиб території країни і в інші країни ЄС.

З початку серпня Польща зафіксувала понад 3200 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. З них 950 осіб затримали, решту вдалося не впустити. У центрах утримання нелегальних мігрантів наразі перебуває близько 1100 осіб.

Нагадаємо, 23 серпня президенти країн Балтії та Польщі оприлюднили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію 

Теми: кордонПольщаБілорусь
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