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На границе Польши стало больше нелегалов, следующих из Беларуси

Суббота, 28 августа 2021, 15:16

Польские пограничники сообщили о росте количества попыток нелегально попасть в страну с территории Беларуси и ожидают в эти выходные значительного наплыва мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

"Число попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу снова возросло. За вчера было 130 таких попыток. Пограничники задержали 40 иностранцев, остальные 90 попыток незаконного пересечения не допустили", - сообщили в ведомстве.

По словам пресс-секретаря Анны Михальской, среди задержанных - 14 граждан Сирии, пятеро - выходцы из Сомали, а происхождение остальных еще выясняют. Мигрантов поместят под стражу в специальные центры под управлением пограничной службы.

Задержали также сирийца с видом на жительство в Швеции, который, по первым выводам правоохранителей, собирался автобусом забрать своих соотечественников от польской границы и помочь им попасть вглубь территории страны и в другие страны ЕС.

С начала августа Польша зафиксировала более 3200 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Из них 950 человек задержали, остальные удалось не пропустить. В центрах содержания нелегальных мигрантов сейчас находится около 1100 человек.

Напомним, 23 августа президенты стран Балтии и Польши выступили с декларацией в связи с репрессиями в Беларуси и подчеркнули, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.

Темы: границаПольшаБеларусь
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