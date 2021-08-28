Біля ОП пройшли акції перед зустріччю Зеленського і Байдена

Під Офісом президента у суботу активісти закликали президентів України Володимира Зеленського і США Джозефа Байдена знайти шляхи тиску на РФ для звільнення незаконно затриманих і засуджених осіб на тимчасово окупованих територіях Криму та ОРДЛО, а також у РФ.

Джерело: Укрінформ, Інтерфакс-Україна

Деталі: Участь у мітингу-перформансі "Життя заручників Кремля - не іграшки" взяли понад 30 осіб, передає Укрінформ.

Як повідомила голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, станом на сьогодні правозахисники мають у своїх списках щонайменше 124 особи, які позбавлені волі на територіях тимчасово окупованого Криму і РФ. Також, за даними СБУ, щонайменше 276 осіб є цивільними та військовими заручниками, які знаходяться на територіях так званих "ДНР" і "ЛНР".

Учасники заходу тримали у руках плакати із надписами "Вони не здаються – ми не здамося. Свободу політв'язням Кремля", "Пане президенте, де закон про захист політв'язнів?".

Активісти також влаштували перфоманс. Зокрема, на асфальті під будівлею ОП вони розмістили "розірвану" карту України з тканини, два шматки лежали відокремлено, один з них містив надписи "Луганськ" і "Донецьк", інший – "Сімферополь".

Активісти зачитали свої вимоги, серед яких було прохання до Зеленського і Байдена порушити під час перемовин питання щодо осіб, незаконно затриманих і засуджених у Криму, ОРДЛО і в РФ.

Також активісти просили Зеленського і Байдена обговорити шляхи здійснення тиску на РФ та підконтрольні їй окупаційні адміністрації і збройні формування, щоб звільнити усіх незаконно утримуваних осіб, і щоб Міжнародний Комітет Червоного Хреста отримав безперешкодний доступ до незаконно утримуваних в ОРДЛО, щоб їм була надана адекватна медична допомога.

Ця заява також була скерована до посольства США в Україні і Держдепу США. Звернення учасники передали радниці керівника ОП Альоні Вербицькій, яка запевнила, що в ОП питання наших політв'язнів не забуте.

"З перших днів підготовки зустрічі двох президентів одним з перших питань було питання політичних в'язнів та незаконно утримуваних громадян на непідконтрольних територіях України", - поінформувала радниця керівника ОП.

За її словами, наразі дійсно не відбуваються обміни громадянами, і РФ не виконує взяті нею зобов'язання ні у межах Мінського, ні у межах Нормандського форматів.

"Звичайно, на цій зустрічі, яка вже запланована і яка вже готується, буде порушуватися питання і буде озвучене прохання України до США підтримати і, відповідно, зробити їхнє звернення до РФ (щодо цього питання - ред.)", - зазначила Вербицька.

Серед учасників акції були колишні політв'язні разом з рідними, серед них – батько експолітв'язня Павла Гриба Ігор, український режисер Олег Сенцов, батько політв'язня Валентина Вигівського Петро, колишній в'язень Кремля Володимир Жемчугов, а також низка правозахисників.

Організували цей захід Центр громадянських свобод, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Центр прав людини ZMINA, Медійна ініціатива за права людини, Кримська правозахисна група, Платформа звільнення політв'язнів.

Крім того, у Києві перед майбутньою зустріччю президентів України і США пройшла акція "Вимоги нації", організована ВО "Свобода".

Як передає "Інтерфакс-Україна", акція розпочалася на Майдані незалежності, потім учасники організованою колоною пройшли по Хрещатику і піднялися до будівлі Офісу президента з боку вулиці Лютеранська.

Організаторами акції виступив київський осередок Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Участь у заході взяли близько тисячі осіб, в тому числі лідер політсили Олег Тягнибок.

Перш за все, учасники мітингу вимагали відмовитися від реалізації "Мінських угод", введення особливого статусу для Донбасу, проведення виборів на окупованій території, імплементації "формули Штайнмайера", а також від участі в переговорах у нормандському форматі.

Крім того, учасники акції вважають за необхідне вимагати від США, як гаранта Будапештського меморандуму, участі в переговорах щодо завершення війни на Донбасі, прямої військової допомоги для України, надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО, а також блокування добудови газопроводу "Північний потік-2".

Довідка: Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена в Вашингтоні відбудеться 31 серпня.