Под ОП прошли акции перед встречей Зеленского и Байдена

Перед Офисом президента в субботу активисты призвали президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена найти пути давления на РФ для освобождения незаконно задержанных и осужденных лиц на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО, а также в РФ.

Источник: Укринформ, Интерфакс-Украина

Детали: Участие в митинге-перформансе "Жизнь заложников Кремля - не игрушки" приняли более 30 человек, передает Укринформ.

Как сообщила председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, на сегодня правозащитники имеют в списках минимум 124 человека, которые лишены свободы на территориях временно оккупированного Крыма и РФ. Также, по данным СБУ, по меньшей мере 276 человек являются гражданскими и военными заложниками, которые находятся на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Участники мероприятия держали в руках плакаты с надписями "Они не сдаются – мы не сдадимся. Свободу политзаключенным Кремля", "Господин президент, где закон о защите политзаключенных?".

Активисты также устроили перфоманс. В частности, на асфальте под зданием ОП они разместили "разорванную" карту Украины из ткани, два куска лежали отдельно, один из них содержал надписи "Луганск" и "Донецк", другой - "Симферополь".

Активисты зачитали свои требования, среди которых была просьба к Зеленскому и Байдену затронуть во время переговоров вопрос в отношении лиц, незаконно задержанных и осужденных в Крыму, ОРДЛО и в РФ.

Также активисты просили Зеленского и Байдена обсудить пути оказания давления на РФ и подконтрольные ей оккупационные администрации и вооруженные формирования, чтобы освободить всех незаконно удерживаемых лиц, и чтобы Международный Комитет Красного Креста получил беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемых в ОРДЛО, чтобы им была оказана адекватная медицинская помощь.

Это заявление также было направлено в посольство США в Украине и Госдепа США. Обращение участники передали советнику руководителя ОП Алене Вербицкой, которая заверила, что в ОП вопросы наших политзаключенных не забыт.

"С первых дней подготовки встречи двух президентов одним из первых вопросов был вопрос политических заключенных и незаконно удерживаемых граждан на неподконтрольных территориях Украины", - сообщила советник руководителя ОП.

По ее словам, сейчас действительно не происходят обмены гражданами, и РФ не выполняет взятые ею обязательства ни в пределах Минского, ни в пределах Нормандского форматов.

"Конечно, на этой встрече, которая уже запланирована и которая уже готовится, будет подниматься вопрос и будет озвучена просьба Украины к США поддержать и, соответственно, сделать их обращение к РФ (по этому вопросу - ред.)", - отметила Вербицкая.

Среди участников акции были бывшие политзаключенные вместе с родными, среди них - отец бывшего политзаключенного Павла Гриба Игорь, украинский режиссер Олег Сенцов, отец политзаключенного Валентина Выговского Петр, бывший узник Кремля Владимир Жемчугов, а также ряд правозащитников.

Организовали это мероприятие Центр гражданских свобод, Объединение родственников политзаключенных Кремля, Центр прав человека ZMINA, Медийная инициатива за права человека, Крымская правозащитная группа, Платформа освобождения политзаключенных.

Кроме того, в Киеве перед предстоящей встречей президентов Украины и США прошла акция "Требования нации", организованная ВО "Свобода".

Как передает "Интерфакс-Украна", акция началась на Майдане независимости, затем участники организованной колонной прошли по Крещатику и поднялись к зданию Офиса президента со стороны улицы Лютеранская.

Организаторами акции выступила киевская ячейка Всеукраинского объединения "Свобода". Участие в мероприятии принимает около тысячи человек, в том числе лидер политсилы Олег Тягнибок.

Прежде всего, митингующие требуют отказаться от реализации "минских соглашений", введения особого статуса для Донбасса, проведения выборов на оккупированной территории, имплементации "формулы Штайнмайера", а также от участия в переговорах в нормандском формате.

Кроме того, участники акции считают необходимым требовать от США, как гаранта Будапештского меморандума, участия в переговорах относительно завершения войны на Донбассе, прямой военной помощи для Украины, предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО, а также блокирования достройки газопровода "Северный поток-2".

Справка: Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа.