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У "Борисполі" сів літак з евакуйованими з Афганістану, чекають ще на два

Субота, 28 серпня 2021, 17:04
У Борисполі сів літак з евакуйованими з Афганістану, чекають ще на два
Каріна Бугайченко /Суспільне

У суботу, 28 серпня, до Києва прибудуть три борти з евакуйованими з Афганістану, перший з них уже приземлився.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у коментарі журналістам в аеропорту "Бориспіль", передає "Інтерфакс-Україна", ОП в коментарі Українській правді

Пряма мова Єніна: "На сьогоднішній день планується посадка трьох бортів, на борту яких перебувають близько 360 осіб. За попередньою інформацією ГУР Міністерства оборони, близько 80 громадян України на борту. Після того, як відбудуться всі процедури і перевірка документів, ми зможемо надати більш точну інформацію".

Деталі: Він уточнив, що посадка третього борту очікується протягом одної-двох годин.

Міністр оборони Андрій Таран підкреслив, що операцією з евакуації керували співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони.

 
Каріна Бугайченко /Суспільне

Пізніше в Офісі президента повідомили "Українській правді", що, за попередніми даними, трьома рейсами у суботу евакуйовано 397 осіб.

З них українців – 77, з тимчасовими посвідками на проживання в Україні – 106, громадян інших держав, які працювали на міжнародні гуманітарні інституції (в тому числі, під егідою ООН) – більше 60.

В Офісі президента пообіцяла надати точні цифри пізніше, зазначивши, що зараз тривають формальні процедури.

Що передувало: Раніше в Україну прибуло вже три евакуаційні рейси з Афганістану, якими вивезли 256 людей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що український літак, який 23 серпня вилетів з Кабула із близько 100 українцями, став останнім цивільним рейсом в понеділок. В Афганістані ще залишалися близько 50 громадян України.

22 серпня вранці в аеропорту "Бориспіль" приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також серед евакуйованих – представники міжнародних медіа та громадських організацій.

У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабула 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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