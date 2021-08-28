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В "Борисполе" сел самолет с эвакуированными из Афганистана, ждут еще два

Суббота, 28 августа 2021, 17:04
В Борисполе сел самолет с эвакуированными из Афганистана, ждут еще два
Каріна Бугайченко /Суспільне

В субботу, 28 августа, в Киев прибудут три борта с эвакуированными из Афганистана, первый из них уже приземлился.

Источник: замминистра иностранных дел Евгений Енин в комментарии журналистам в аэропорту "Борисполь", передает "Интерфакс-Украина", Офис президента в комментарии Украинской правде

Прямая речь Енина: "На сегодняшний день планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек. По предварительной информации ГУР Министерства обороны, около 80 граждан Украины на борту. После того, как состоятся все процедуры и проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию".

Детали: Он уточнил, что посадка третьего борта ожидается в течение одного-двух часов.

Министр обороны Андрей Таран подчеркнул, что операцией по эвакуации руководили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны.

 
Каріна Бугайченко /Суспільне

Позже в Офисе президента сообщили "Украинской правде", что, по предварительным данным, тремя рейсами в субботу эвакуированы 397 человек.

Из них украинцев – 77, с временными видами на жительство в Украине – 106, граждан других государств, которые работали на международные гуманитарные институты (в том числе, под эгидой ООН) – более 60.

В Офисе президента пообещала предоставить точные цифры позже, отметив, что сейчас идут формальные процедуры.

Что предшествовало: Ранее в Украину прибыло уже три эвакуационных рейса из Афганистана, которыми вывезли 256 человек.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что украинский самолет, который 23 августа вылетел из Кабула с около 100 украинцами стал последним гражданским рейсом в понедельник. Тогда в Афганистане еще оставались около 50 граждан Украины.

22 августа утром в аэропорту "Борисполь" приземлился второй эвакуационный борт Украины. Военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинцев, а также граждан других государств. Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близ Кабула. Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
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