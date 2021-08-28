Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна та Молдова погодили оновлення угоди про ЗВТ

Субота, 28 серпня 2021, 17:31
урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єрка Молдови Наталія Гавріліце підписали протокол між Кабміном України та урядом Молдови внесення змін до Угоди про вільну торгівлю.

Як повідомляє Урядовий портал, документ був підписаний під час зустрічі 28 серпня, пише "Європейська правда".

За словами Дениса Шмигаля, зміни до угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів (Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження).

"Це велика зміна в торгових відносинах. Перехід на ці правила походження товарів об’єднує українську й молдовську Угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер ми поєднуємо торгові режими усіх держав Асоційованого тріо між собою та з ЄС… Цей протокол є ще одним кроком до виходу країн "Асоційованого тріо" з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки", — заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі.

Як деталізує молдовське NewsMaker, зміни передбачають, що виробники з України зможуть імпортувати у Молдову сировину та компоненти для переробки, а потім експортувати кінцеву продукцію у ЄС. Товари при цьому будуть отримувати сертифікати про молдовске походження і за них не потрібно буде сплачувати мита. 

Наталія Гаврилиця зазначила, що зміни сприятимуть інвестиціям та спонукатимуть бізнес "повною мірою використовувати існуючий торговий режим з ЄС".

Теми: МолдоваШмигаль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Український день у Чикаго. Світоліна здобула 16-й титул WTA

На Донбасі поранено ще двох українських військових

фото, відеоЗіткнення націоналістів і поліції в Одесі: 51 затриманий, 29 постраждалих

США почали виведення військових із аеропорту Кабула

виправленоПро наступні поставки вакцини Moderna мова поки не йде – Ляшко

фото, відеоУ "Борисполі" сів літак з евакуйованими з Афганістану, чекають ще на два

Усі новини...
Молдова
Зеленський зустрівся із Санду 
Зеленський закликав об'єднатися навколо Кримської платформи для деокупації інших територій
Зеленський встиг на парад у Молдові
Останні новини
05:50
Окупанти на Донбасі розмістили з порушенням ліній відведення гаубиці та міномет
04:56
Британія припинила евакуацію цивільних з Кабула
03:58
Куба комбінуватиме власну вакцину з китайською
02:52
У Києві судитимуть "заступника міністра палива та енергетики ДНР"
01:58
У Берліні тисячі людей вийшли на мітинги за і проти карантинних обмежень
01:42
Український день у Чикаго. Світоліна здобула 16-й титул WTA
00:58
Понад 500 мігрантів на рибальському човні врятувала берегова охорона Італії
00:28
фотоОкупанти на Донбасі вдруге за тиждень обстріляли селище Травневе
00:03
Таліби анонсували новий уряд і засудили атаку США на ІДІЛ
23:33
Кулеба пригрозив "зіпсувати життя" Поклонській, в РФ зібралися її захищати
Усі новини...