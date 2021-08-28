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Украина и Молдова согласовали обновление соглашения о ЗСТ

Суббота, 28 августа 2021, 17:31
Украина и Молдова согласовали обновление соглашения о ЗСТ
правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Молдовы Наталья Гаврилица подписали протокол между Кабмином Украины и правительством Молдовы о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле.

Как сообщает Правительственный портал, документ был подписан во время встречи 28 августа, пишет "Европейская правда".

По словам Дениса Шмыгаля, изменения предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров (Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения).

"Это большое изменение в торговых отношениях. Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. Поэтому теперь мы объединяем торговые режимы всех государств "Ассоциированного трио" между собой и с ЕС ... Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центрической экономике", - заявил Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, которые могут происходить из всех стран в этой системе.

Как детализирует молдавское NewsMaker, изменения предусматривают, что производители из Украины смогут импортировать в Молдову сырье и компоненты для переработки, а затем экспортировать конечную продукцию в ЕС. Товары при этом будут получать сертификаты о молдовском происхождении и за них не нужно будет платить пошлины.

Наталья Гаврилица отметила, что изменения будут способствовать инвестициям и побуждать бизнес "в полной мере использовать существующий торговый режим с ЕС".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МолдоваШмыгаль
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