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На Харківщині посадовці "Укрзалізниці" привласнили 2 млн гривень

Субота, 28 серпня 2021, 18:33
фото УЗ

На Харківщині СБУ викрила схему привласнення бюджетних коштів "Укрзалізниці", виділених на зарплату працівникам.

Джерело: управління СБУ в Харківській області

Деталі: Встановлено, що посадовці однієї з філій АТ "Укрзалізниця", розташованої у Харківській області, привласнили майже 2 млн грн бюджетних коштів, виділених на заробітну плату працівникам.

За матеріалами слідства, до злочинної схеми причетні посадовці структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія". Протягом останніх років керівництво вносило недостовірні відомості в офіційні документи, а незаконно нараховану підлеглим зарплату привласнювали.

Під час обшуків на робочих місцях учасників оборудки правоохоронці виявили документальні матеріали та відомості щодо обліку робочого часу із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії.

Операція з викриття та документування протиправної діяльності відбувалася спільно з представниками Харківського ТУ Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" та під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяХарківська областьСБУ


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