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На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили 2 млн гривен

Суббота, 28 августа 2021, 18:33
На Харьковщине чиновники Укрзализныци присвоили 2 млн гривен
фото УЗ

На Харьковщине СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных средств "Укрзализныци", выделенных на зарплату работникам.

Источник: управление СБУ в Харьковской области

Детали: Установлено, что должностные лица одного из филиалов АО "Укрзализныця", расположенного в Харьковской области, присвоили почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на заработную плату работникам.

По материалам следствия, к преступной схеме причастны должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания". В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали.

Во время обысков на рабочих местах участников сделки правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила совместно с представителями Харьковского ТУ Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" и под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харьков.

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Темы: УкрзализныцяХарьковская областьСБУ
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