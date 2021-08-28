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Масштабна ДТП біля Львова: загинула дитина, троє госпіталізованих

Субота, 28 серпня 2021, 20:26
фото поліції

Внаслідок ДТП за участю чотирьох транспортних засобів на Львівщині загинула 11-річна дівчинка, ще троє людей госпіталізовані.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: ДТП сталася у суботу близько 11.30 у селі Підберізці Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля "ДАФ" з напівпричепом, 64-річний мешканець Стрийського району, здійснив зіткнення з легковиком "Хонда", яким керував житель Тернополя віком 48 років.

Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з автомобілями "Міцубіші" під керуванням 48-річного жителя міста Дубляни та "Мерседес Спринтер", який перевозив причіп з автомобілями, за кермом якого перебував житель міста Бурштин Івано-Франківської області.

Внаслідок зіткнення у лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені водій та пасажирка "Хонди", а також водій "Міцубіші" та його 11-річна пасажирка, також жителька міста Дубляни. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла від отриманих травм.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Теми: ДТПЛьвівщина


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