Масштабное ДТП возле Львова: погиб ребенок, трое госпитализированных

В результате ДТП с участием четырех транспортных средств во Львовской области погибла 11-летняя девочка, еще три человека госпитализированы.

Источник: полиция Львовской области

Детали: ДТП произошло в субботу около 11.30 в селе Подберезцы Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля "ДАФ" с полуприцепом, 64-летний житель Стрыйского района, совершил столкновение с автомобилем "Хонда", которым управлял житель Тернополя 48 лет.

После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Мицубиси" под управлением 48-летнего жителя города Дубляны и "Мерседес Спринтер", который перевозил прицеп с автомобилями, за рулем которого находился житель города Бурштын Ивано-Франковской области.

В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажирка "Хонды", а также водитель "Мицубиси" и его 11-летняя пассажирка, также жительница города Дубляны. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.