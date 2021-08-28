Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Масштабное ДТП возле Львова: погиб ребенок, трое госпитализированных

Суббота, 28 августа 2021, 20:26
фото полиции

В результате ДТП с участием четырех транспортных средств во Львовской области погибла 11-летняя девочка, еще три человека госпитализированы.

Источник: полиция Львовской области

Детали: ДТП произошло в субботу около 11.30 в селе Подберезцы Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля "ДАФ" с полуприцепом, 64-летний житель Стрыйского района, совершил столкновение с автомобилем "Хонда", которым управлял житель Тернополя 48 лет.

После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Мицубиси" под управлением 48-летнего жителя города Дубляны и "Мерседес Спринтер", который перевозил прицеп с автомобилями, за рулем которого находился житель города Бурштын Ивано-Франковской области.

В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажирка "Хонды", а также водитель "Мицубиси" и его 11-летняя пассажирка, также жительница города Дубляны. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Темы: ДТПЛьвовщина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости субботы и ночи: 5 золотых медалей на Паралимпиаде, обстрелы на Донбассе

Паралимпиада-2020: легкоатлетка Зубковская выиграла "золото"

В Киеве будут судить "заместителя министра топлива и энергетики ДНР"

Украинский день в Чикаго. Свитолина завоевала 16-й титул WTA

На Донбассе ранены еще двое украинских военных

фото, видеоСтолкновения националистов и полиции в Одессе: 51 задержанный, 29 пострадавших

Все новости...
ДТП
На Львовщине 3 человека погибли в аварии
Автобус на Москву перевернулся ночью в Киеве, пострадали 8 человек
В лобовом столкновении иномарок на Запорожье сгорели трое малолетних детей
Последние новости
08:00
Главные новости субботы и ночи: 5 золотых медалей на Паралимпиаде, обстрелы на Донбассе
07:57
Обострение на Донбассе: 18 обстрелов в сутки, ранены 10 бойцов
07:35
Паралимпиада-2020: легкоатлетка Зубковская выиграла "золото"
07:18
Covid в мире: по суточной смертности лидируют Мексика и Россия
06:30
Посольство призвало граждан США покинуть аэропорт в Кабуле
05:50
Оккупанты на Донбассе разместили с нарушением линий отвода гаубицы и миномет
04:56
Британия прекратила эвакуацию гражданских из Кабула
03:58
Куба будет комбинировать собственную вакцину с китайской
02:52
В Киеве будут судить "заместителя министра топлива и энергетики ДНР"
01:58
В Берлине тысячи людей вышли на митинги за и против карантинных ограничений
Все новости...