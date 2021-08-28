Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Масштабное ДТП возле Львова: погиб ребенок, трое госпитализированных

Суббота, 28 августа 2021, 20:26
Масштабное ДТП возле Львова: погиб ребенок, трое госпитализированных
фото полиции

В результате ДТП с участием четырех транспортных средств во Львовской области погибла 11-летняя девочка, еще три человека госпитализированы.

Источник: полиция Львовской области

Детали: ДТП произошло в субботу около 11.30 в селе Подберезцы Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля "ДАФ" с полуприцепом, 64-летний житель Стрыйского района, совершил столкновение с автомобилем "Хонда", которым управлял житель Тернополя 48 лет.

После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Мицубиси" под управлением 48-летнего жителя города Дубляны и "Мерседес Спринтер", который перевозил прицеп с автомобилями, за рулем которого находился житель города Бурштын Ивано-Франковской области.

В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажирка "Хонды", а также водитель "Мицубиси" и его 11-летняя пассажирка, также жительница города Дубляны. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Темы: ДТПЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: