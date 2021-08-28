Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зіткнення націоналістів і поліції в Одесі: 51 затриманий, 29 постраждалих

Субота, 28 серпня 2021, 21:09
Зіткнення націоналістів і поліції в Одесі: 51 затриманий, 29 постраждалих
"Думська"

В Одесі внаслідок зіткнень між працівниками правоохоронних органів та представниками організації "Традиція і порядок", що сталися після ходи за права ЛГБТ, затримано 51 особу, 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

Джерело: Радіо Свобода, начальник ГУНП в Одеській області Микола Семенишин на брифінгу, пише Думська

 
"Думська"

Деталі: Як повідомляє кореспондент видання, противники акції за права ЛГБТ застосували сльозогінний газ проти правоохоронців.

Під час акції кілька кордонів поліції відмежували учасників від опонентів із числа представників "Традиції і порядку", відтак зіткнень із ЛГБТ-активістами не сталося. Після завершення акції її учасники сіли в автобуси та залишили місце її проведення.

Після цього, за попередніми даними кореспондента Радіо Свобода, націоналісти застосували сльозогінний газ проти правоохоронців. Наразі невідомо, чи цьому передували якісь дії поліцейських проти "Традиції і порядку".

Поліція затримала 51 представника організації, у тому числі – голову одеського міського осередку "ТіП" Іллю Попкова. Затриманих доправили до районного відділку. При цьому одному з учасників контракції під час затримання стало погано, йому викликали "швидку".

 
Радіо Свобода

Як повідомив кореспондент, для забезпечення громадського порядку залучили понад 1 тисячу правоохоронців, в тому числі спецпідрозділи. Кількість представників "Традиції і порядку" правоохоронці оцінюють у близько 200-300 людей.

За даними поліції, участь у ЛГБТ-акції взяли близько сотні людей, проте остаточних цифр наразі немає.

Пізніше начальник ГУНП в Одеській області Микола Семенишин на брифінгу повідомив, що в ході конфлікту 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

За його словами, 16 поліцейських і 13 нацгвардійців отримали опіки від газових балонів та інші ушкодження.

 

Як розповів керівник ГУНП в Одеській області, після закінчення акції група молодих людей напала на співробітників поліції. Число затриманих правопорушників досягло 51. На місці затримання працюють слідчі.

 

Дії порушників кваліфіковані за трьома статтями Кримінального кодексу України - ч.2 ст 345 (нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів), ч.4 ст 296 (хуліганство, вчинене групою осіб), ч. ст 294 (масові заворушення).

Дослівно поліція: "Приблизно за 20 хвилин після закінчення акції (ЛГБТ-Прайду - ред.) група провокаторів проявила неадекватну поведінку до правоохоронців та на Дерибасівській кинулася до них у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Поліція присікла спробу порушення правопорядку".

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаЛГБТнаціоналісти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: