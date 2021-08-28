Зіткнення націоналістів і поліції в Одесі: 51 затриманий, 29 постраждалих

В Одесі внаслідок зіткнень між працівниками правоохоронних органів та представниками організації "Традиція і порядок", що сталися після ходи за права ЛГБТ, затримано 51 особу, 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

Джерело: Радіо Свобода, начальник ГУНП в Одеській області Микола Семенишин на брифінгу, пише Думська

Деталі: Як повідомляє кореспондент видання, противники акції за права ЛГБТ застосували сльозогінний газ проти правоохоронців.

Під час акції кілька кордонів поліції відмежували учасників від опонентів із числа представників "Традиції і порядку", відтак зіткнень із ЛГБТ-активістами не сталося. Після завершення акції її учасники сіли в автобуси та залишили місце її проведення.

Після цього, за попередніми даними кореспондента Радіо Свобода, націоналісти застосували сльозогінний газ проти правоохоронців. Наразі невідомо, чи цьому передували якісь дії поліцейських проти "Традиції і порядку".

Зіткнення поліції та активістів "традиція і порядок". Затримано кілька осіб, у тому числі лідера одеського осередка Волю Попкова. Одній людині викликали швидку. pic.twitter.com/M3Ie8z5Vsn — Michael Shtekel (@mishajedi) August 28, 2021

Поліція затримала 51 представника організації, у тому числі – голову одеського міського осередку "ТіП" Іллю Попкова. Затриманих доправили до районного відділку. При цьому одному з учасників контракції під час затримання стало погано, йому викликали "швидку".

Радіо Свобода

Як повідомив кореспондент, для забезпечення громадського порядку залучили понад 1 тисячу правоохоронців, в тому числі спецпідрозділи. Кількість представників "Традиції і порядку" правоохоронці оцінюють у близько 200-300 людей.

За даними поліції, участь у ЛГБТ-акції взяли близько сотні людей, проте остаточних цифр наразі немає.

Пізніше начальник ГУНП в Одеській області Микола Семенишин на брифінгу повідомив, що в ході конфлікту 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

За його словами, 16 поліцейських і 13 нацгвардійців отримали опіки від газових балонів та інші ушкодження.

Як розповів керівник ГУНП в Одеській області, після закінчення акції група молодих людей напала на співробітників поліції. Число затриманих правопорушників досягло 51. На місці затримання працюють слідчі.

Дії порушників кваліфіковані за трьома статтями Кримінального кодексу України - ч.2 ст 345 (нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів), ч.4 ст 296 (хуліганство, вчинене групою осіб), ч. ст 294 (масові заворушення).

Дослівно поліція: "Приблизно за 20 хвилин після закінчення акції (ЛГБТ-Прайду - ред.) група провокаторів проявила неадекватну поведінку до правоохоронців та на Дерибасівській кинулася до них у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Поліція присікла спробу порушення правопорядку".