Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зіткнення націоналістів і поліції в Одесі: 51 затриманий, 29 постраждалих

Субота, 28 серпня 2021, 21:09
"Думська"

В Одесі внаслідок зіткнень між працівниками правоохоронних органів та представниками організації "Традиція і порядок", що сталися після ходи за права ЛГБТ, затримано 51 особу, 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

Джерело: Радіо Свобода, начальник ГУНП в Одеській області Микола Семенишин на брифінгу, пише Думська

 
"Думська"

Деталі: Як повідомляє кореспондент видання, противники акції за права ЛГБТ застосували сльозогінний газ проти правоохоронців.

Під час акції кілька кордонів поліції відмежували учасників від опонентів із числа представників "Традиції і порядку", відтак зіткнень із ЛГБТ-активістами не сталося. Після завершення акції її учасники сіли в автобуси та залишили місце її проведення.

Після цього, за попередніми даними кореспондента Радіо Свобода, націоналісти застосували сльозогінний газ проти правоохоронців. Наразі невідомо, чи цьому передували якісь дії поліцейських проти "Традиції і порядку".

Поліція затримала 51 представника організації, у тому числі – голову одеського міського осередку "ТіП" Іллю Попкова. Затриманих доправили до районного відділку. При цьому одному з учасників контракції під час затримання стало погано, йому викликали "швидку".

 
Радіо Свобода

Як повідомив кореспондент, для забезпечення громадського порядку залучили понад 1 тисячу правоохоронців, в тому числі спецпідрозділи. Кількість представників "Традиції і порядку" правоохоронці оцінюють у близько 200-300 людей.

За даними поліції, участь у ЛГБТ-акції взяли близько сотні людей, проте остаточних цифр наразі немає.

Пізніше начальник ГУНП в Одеській області Микола Семенишин на брифінгу повідомив, що в ході конфлікту 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

За його словами, 16 поліцейських і 13 нацгвардійців отримали опіки від газових балонів та інші ушкодження.

 

Як розповів керівник ГУНП в Одеській області, після закінчення акції група молодих людей напала на співробітників поліції. Число затриманих правопорушників досягло 51. На місці затримання працюють слідчі.

 

Дії порушників кваліфіковані за трьома статтями Кримінального кодексу України - ч.2 ст 345 (нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів), ч.4 ст 296 (хуліганство, вчинене групою осіб), ч. ст 294 (масові заворушення).

Дослівно поліція: "Приблизно за 20 хвилин після закінчення акції (ЛГБТ-Прайду - ред.) група провокаторів проявила неадекватну поведінку до правоохоронців та на Дерибасівській кинулася до них у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Поліція присікла спробу порушення правопорядку".

Теми: ОдесаЛГБТнаціоналісти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Український день у Чикаго. Світоліна здобула 16-й титул WTA

На Донбасі поранено ще двох українських військових

фото, відеоЗіткнення націоналістів і поліції в Одесі: 51 затриманий, 29 постраждалих

США почали виведення військових із аеропорту Кабула

виправленоПро наступні поставки вакцини Moderna мова поки не йде – Ляшко

фото, відеоУ "Борисполі" сів літак з евакуйованими з Афганістану, чекають ще на два

Усі новини...
Одеса
Молдова відновлює рух потяга Кишинів-Одеса
Літак Зеленського приземлився у Кишиневі після вимушеної посадки в Одесі
Літак Зеленського через негоду не зміг сісти в Кишиневі
Останні новини
05:50
Окупанти на Донбасі розмістили з порушенням ліній відведення гаубиці та міномет
04:56
Британія припинила евакуацію цивільних з Кабула
03:58
Куба комбінуватиме власну вакцину з китайською
02:52
У Києві судитимуть "заступника міністра палива та енергетики ДНР"
01:58
У Берліні тисячі людей вийшли на мітинги за і проти карантинних обмежень
01:42
Український день у Чикаго. Світоліна здобула 16-й титул WTA
00:58
Понад 500 мігрантів на рибальському човні врятувала берегова охорона Італії
00:28
фотоОкупанти на Донбасі вдруге за тиждень обстріляли селище Травневе
00:03
Таліби анонсували новий уряд і засудили атаку США на ІДІЛ
23:33
Кулеба пригрозив "зіпсувати життя" Поклонській, в РФ зібралися її захищати
Усі новини...