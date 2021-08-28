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Столкновения националистов и полиции в Одессе: 51 задержанный, 29 пострадавших

Суббота, 28 августа 2021, 21:09
Столкновения националистов и полиции в Одессе: 51 задержанный, 29 пострадавших
"Думская"

В Одессе в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и представителями организации "Традиция и порядок", произошедших после шествия за права ЛГБТ, задержан 51 человек, 29 правоохранителей получили телесные повреждения.

Источник: Радио Свобода, начальник ГУНП в Одесской области Николай Семенишин на брифинге, пишет Думская

 
"Думская"

Детали: Как сообщает корреспондент издания, противники акции за права ЛГБТ применили слезоточивый газ против правоохранителей.

Во время акции несколько кордонов полиции отделили участников от оппонентов из числа представителей "Традиции и порядка", поэтому столкновений с ЛГБТ-активистами не произошло. После завершения акции ее участники сели в автобусы и покинули место ее проведения.

После этого, по предварительным данным корреспондента Радио Свобода, националисты применили слезоточивый газ против правоохранителей. Пока неизвестно, предшествовали ли этому какие-то действия полицейских против "Традиции и порядка".

Полиция задержала 51 представителя организации, в том числе – председателя одесского городского отделения "ТиП" Илью Попкова. Задержанных доставили в районный отдел. При этом одному из участников контракции при задержании стало плохо, ему вызвали "скорую".

 
Радио Свобода

Как сообщил корреспондент, для обеспечения общественного порядка привлекли более 1000 правоохранителей, в том числе спецподразделения. Количество представителей "Традиции и порядка" правоохранители оценивают в около 200-300 человек.

По данным полиции, участие в ЛГБТ-акции приняли около сотни человек, однако окончательных цифр пока нет.

Позже начальник ГУНП в Одесской области Николай Семенишин на брифинге сообщил, что в ходе конфликта 29 правоохранителей получили телесные повреждения.

По его словам, 16 полицейских и 13 нацгвардейцев получили ожоги от газовых баллонов и другие повреждения.

Как рассказал руководитель ГУНП в Одесской области, после окончания акции группа молодых людей напали на сотрудников полиции. Число задержанных правонарушителей достигло 51. На месте задержания работают следователи.

 

Действия нарушителей квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины — ч.2 ст 345 (нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов), ч.4 ст 296 (хулиганство, совершенное группой лиц),ч. ст 294 (массовые беспорядки).

 

Дословно полиция: "Примерно через 20 минут после окончания акции (ЛГБТ-прайда - ред.) группа провокаторов проявила неадекватное поведение к правоохранителям и на Дерибасовской бросилась к ним в драку с применением слезоточивого газа. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессаЛГБТнационалисты
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