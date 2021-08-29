Понад 500 мігрантів на рибальському човні врятувала берегова охорона Італії

Судна берегової охорони Італії врятували 539 мігрантів з рибальського човна, що дрейфував біля острова Лампедуза.

Джерело: ВВС

Деталі: Серед мігрантів на борту були жінки і діти.

Повідомляється, що деякі мігранти, які пересувалися Середземним морем з Лівії, мали ознаки насильства.

Італійська прокуратура розпочала розслідування того, що могло статися.

Лікар із групи "Лікарі без кордонів" (MSF) Аліда Серрахієрі заявила, що деякі мігранти, схоже, зазнали фізичних нападів у Лівії під час очікування човна, який мав доставити їх до Європи.

Слідчі вивчають ймовірність того, що мігранти могли бути помилково ув’язнені в Лівії.

Лампедуза – один з головних портів розміщення людей, які хочуть потрапити до Європи.

На острові є табір мігрантів, який спочатку був розрахований на утримання близько 300 осіб.

Зараз число мігрантів більш ніж у п’ять разів перевищує цю цифру.