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Более 500 мигрантов на рыбацкой лодке спасла береговая охрана Италии

Воскресенье, 29 августа 2021, 00:58
Более 500 мигрантов на рыбацкой лодке спасла береговая охрана Италии
Фото: infomigrants

Суда береговой охраны Италии спасли 539 мигрантов из рыбацкой лодки, которая дрейфовала у острова Лампедуза.

Источник: ВВС

Детали: Среди мигрантов на борту были женщины и дети.

Сообщается, что некоторые мигранты, которые передвигались Средиземным морем из Ливии, имели признаки насилия.

Итальянская прокуратура начала расследование того, что могло произойти.

Врач из группы "Врачи без границ" (MSF) Алида Серрахиери заявила, что некоторые мигранты, похоже, подверглись физическим нападениям в Ливии во время ожидания лодки, которая должна была доставить их в Европу.

Следователи изучают вероятность того, что мигранты могли быть ошибочно заключены в Ливии.

Лампедуза – один из главных портов размещения людей, которые хотят попасть в Европу.

На острове есть лагерь мигрантов, который изначально рассчитан на содержание около 300 человек.

Сейчас число мигрантов более чем в пять раз превышает эту цифру.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиямиграция
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