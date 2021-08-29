Covid у світі: за добовою смертністю лідирують Мексика і Росія

За добу 26 серпня у світі діагностували понад 543 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії, також за добовою смертністю лідирують Мексика і Росія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 72 тисячі, в Індії – понад 45 тисяч, у Британії – понад 32 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Японія.

Україна серед країн світу займає 40 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 11 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція, Україна у цьому рейтингу – на 5 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 193 680 868 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 508 043 смерті від COVID-19.