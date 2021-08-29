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Covid в мире: по суточной смертности лидируют Мексика и Россия

Воскресенье, 29 августа 2021, 07:18
Фото: МЗ

За сутки 26 августа в мире диагностировали более 543 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 72 000, в Индии - более 45 тысяч, в Великобритании - более 32 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Япония.

 

Украина среди стран мира занимает 40 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 11 позицию.

В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция, Украина в этом рейтинге - на 5 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 193 680 868 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 508 043 смерти от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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