Covid в мире: по суточной смертности лидируют Мексика и Россия
За сутки 26 августа в мире диагностировали более 543 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в США зафиксировали более 72 000, в Индии - более 45 тысяч, в Великобритании - более 32 000 новых заражений.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Япония.
Украина среди стран мира занимает 40 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 11 позицию.
В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция, Украина в этом рейтинге - на 5 месте.
За все время пандемии вылечились от недуга 193 680 868 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 508 043 смерти от COVID-19.