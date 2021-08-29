Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі, пасажирські потяги затримуються

Під станцією Запоріжжя-2 кілька вантажних вагонів зійшли з рейок, через це щонайменше 5 пасажирських потягів затримуються.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1".

Деталі: Очікується затримка до 2 годин наступних поїздів:

№72 Київ — Запоріжжя,

№142 Маріуполь — Одеса,

№120 Запоріжжя — Львів,

№119 Львів — Запоріжжя,

№116 Київ — Бердянськ.

В УЗ вибачилися перед пасажирами за незручності.