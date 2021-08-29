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Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі, пасажирські потяги затримуються

Неділя, 29 серпня 2021, 08:58
Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі, пасажирські потяги затримуються
фото inform zp.ua

Під станцією Запоріжжя-2 кілька вантажних вагонів зійшли з рейок, через це щонайменше 5 пасажирських потягів затримуються.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1".

Деталі: Очікується затримка до 2 годин наступних поїздів:

  • №72 Київ — Запоріжжя,
  • №142 Маріуполь — Одеса,
  • №120 Запоріжжя — Львів,
  • №119 Львів — Запоріжжя,
  • №116 Київ — Бердянськ.

В УЗ вибачилися перед пасажирами за незручності.

Українська правда

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