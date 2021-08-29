Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі, пасажирські потяги затримуються

Неділя, 29 серпня 2021, 08:58
фото inform zp.ua

Під станцією Запоріжжя-2 кілька вантажних вагонів зійшли з рейок, через це щонайменше 5 пасажирських потягів затримуються.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1".

Деталі: Очікується затримка до 2 годин наступних поїздів:

  • №72 Київ — Запоріжжя,
  • №142 Маріуполь — Одеса,
  • №120 Запоріжжя — Львів,
  • №119 Львів — Запоріжжя,
  • №116 Київ — Бердянськ.

В УЗ вибачилися перед пасажирами за незручності.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Після 7 років хвороби помер Герой України Петраківський

США заявили, що завдали удару по авто зі смертниками ІДІЛ у Кабулі

відеоУ Кабулі прогримів новий вибух, є загиблі – ЗМІ

фотоУ Києві відкрили Меморіал воїнам, які загинули у війні РФ проти України

фотоДоброволець Святослав Горбенко удостоєний звання Герой України посмертно

Джонсон ігнорував власні поради з безпеки і вів переговори з особистого телефону - ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
18:45
Біля узбережжя Італії врятували рекордну кількість мігрантів
18:33
Після 7 років хвороби помер Герой України Петраківський
18:18
фото, відеоУ Києві закрили вестибюль станції метро через загрозу підтоплення
18:12
Кредитування Центренерго держбанками порушує принципи ОЕСР — KSE
17:53
США заявили, що завдали удару по авто зі смертниками ІДІЛ у Кабулі
17:34
Україна заборонить в'їзд авто на номерах Придністров'я попри прохання Молдови
17:31
Land Rover відкликав у США більше 111 тисяч авто
17:22
ООС: двоє поранених з початку доби, один у важкому стані
16:53
У Києві в найближчу годину очікується гроза
16:43
У Запоріжжі сталася стрілянина біля кафе: 5 постраждалих
Усі новини...