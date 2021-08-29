Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі, пасажирські потяги затримуються
Неділя, 29 серпня 2021, 08:58
Під станцією Запоріжжя-2 кілька вантажних вагонів зійшли з рейок, через це щонайменше 5 пасажирських потягів затримуються.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1".
Деталі: Очікується затримка до 2 годин наступних поїздів:
- №72 Київ — Запоріжжя,
- №142 Маріуполь — Одеса,
- №120 Запоріжжя — Львів,
- №119 Львів — Запоріжжя,
- №116 Київ — Бердянськ.
В УЗ вибачилися перед пасажирами за незручності.
Українська правда