Грузовые вагоны сошли с рельсов в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются
Воскресенье, 29 августа 2021, 08:58
Под станцией Запорожье-2 несколько грузовых вагонов сошли с рельсов, из-за этого как минимум 5 пассажирских поездов задерживаются.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "Из-за схода четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1".
Детали: Ожидается задержка до 2 часов следующих поездов:
№72 Киев - Запорожье,
№142 Мариуполь - Одесса,
№120 Запорожье - Львов,
№119 Львов - Запорожье,
№116 Киев - Бердянск.
В УЗ извинились перед пассажирами за неудобства.
Украинская правда