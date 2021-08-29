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Грузовые вагоны сошли с рельсов в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются

Воскресенье, 29 августа 2021, 08:58
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются
фото inform zp.ua

Под станцией Запорожье-2 несколько грузовых вагонов сошли с рельсов, из-за этого как минимум 5 пассажирских поездов задерживаются.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Из-за схода четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1".

Детали: Ожидается задержка до 2 часов следующих поездов:

№72 Киев - Запорожье,

№142 Мариуполь - Одесса,

№120 Запорожье - Львов,

№119 Львов - Запорожье,

№116 Киев - Бердянск.

В УЗ извинились перед пассажирами за неудобства.

Украинская правда

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