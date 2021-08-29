Синоптики розповіли, де дощитиме
У неділю, 29 серпня, у західних областях, на Вінниччині з Житомирщиною пройдуть сильні дощі, у Київський області – місцями опади й гроза.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: Синоптики прогнозують значні опади у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях.
На решті території без опадів, лише на Київщині вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза.
Температура протягом дня +17+22 градусів, на узбережжі морів до +33°.
У Київській та Чернігівській областях +22+27°.
У понеділок, 30 серпня, у західних, північних, центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях – короткочасні грозові дощі.
На Житомирщині, Вінниччині, Київщині та Черкащині місцями значні дощі, на решті території без опадів.
Температура у західних областях вдень 17-22°, в інших регіонах 29-34°.
У Києві та області 29 серпня буде хмарно з проясненнями, вдень місцями можливий короткочасний дощ, +22+27°.