Синоптики розповіли, де дощитиме

У неділю, 29 серпня, у західних областях, на Вінниччині з Житомирщиною пройдуть сильні дощі, у Київський області – місцями опади й гроза.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Синоптики прогнозують значні опади у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях.

На решті території без опадів, лише на Київщині вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Температура протягом дня +17+22 градусів, на узбережжі морів до +33°.

У Київській та Чернігівській областях +22+27°.

Погода 29 серпня

У понеділок, 30 серпня, у західних, північних, центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях – короткочасні грозові дощі.

На Житомирщині, Вінниччині, Київщині та Черкащині місцями значні дощі, на решті території без опадів.

Температура у західних областях вдень 17-22°, в інших регіонах 29-34°.

У Києві та області 29 серпня буде хмарно з проясненнями, вдень місцями можливий короткочасний дощ, +22+27°.