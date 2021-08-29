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Синоптики рассказали, где пройдут дожди

Воскресенье, 29 августа 2021, 09:48
Синоптики рассказали, где пройдут дожди
Фото с freepik.com

В воскресенье, 29 августа, в западных областях, на Виннитчине и Житомирщине пройдут сильные дожди, в Киевской области – местами осадки и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Синоптики прогнозируют значительные осадки в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях.

На остальной территории без осадков, лишь на Киевщине днем ​​местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Температура в течение дня +17+22 градуса, на побережье морей до 33°.

В Киевской и Черниговской областях +22+27°.

Погода 29 августа
Погода 29 августа

В понедельник, 30 августа, в западных, северных, центральных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях - кратковременные грозовые дожди.

В Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди, на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях днем ​​17-22°, в других регионах 29-34°.

В Киеве и области 29 августа будет облачно с прояснениями, днем ​​местами возможен кратковременный дождь, +22+27°.

Погода 30 августа
Погода 30 августа

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Темы: погода
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