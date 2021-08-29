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Франція і Британія пропонують створити в Кабулі зону безпеки

Неділя, 29 серпня 2021, 10:12

Франція і Велика Британія на екстреному засіданні Організації Об'єднаних Націй в понеділок представлять резолюцію з пропозицією створити в Кабулі безпечну зону.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наша пропозиція по резолюції направлена на визначення безпечної зони в Кабулі, що знаходиться під контролем ООН, яка дозволить продовжити гуманітарні операції", - сказав Макрон.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш скликає зустріч щодо Афганістану з посланцями ООН у Британії, Франції, США, Китаї та Росії - постійними членами Ради Безпеки, що володіють правом вето.

Макрон заявив в суботу, що Франція вела попередні переговори з талібами про гуманітарну ситуацію в Афганістані і можливі ​​евакуації більшого числа людей з країни.

Військові сили США, які охороняють аеропорт в Кабулі, повинні бути виведені до крайнього терміну, встановленого президентом Джо Байденом до 31 серпня. Франція входить до числа країн, які також припинили евакуацію з аеропорту Кабула.

Нагадаємо, Україна евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.

Теми: АфганістанФранціяВелика Британія


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