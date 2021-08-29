Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция и Великобритания предлагают создать в Кабуле зону безопасности

Воскресенье, 29 августа 2021, 10:12

Франция и Великобритания на экстренном заседании Организации Объединенных Наций в понедельник представят резолюцию с предложением создать в Кабуле безопасную зону.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наше предложение по резолюции направлено на определение безопасной зоны в Кабуле, находящейся под контролем ООН, которая позволит продолжить гуманитарные операции", - сказал Макрон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созывает встречу по Афганистану с посланниками ООН в Великобритании, Франции, США, Китае и России - постоянными членами Совета Безопасности, обладающими правом вето.

Макрон заявил в субботу, что Франция вела предварительные переговоры с талибами о гуманитарной ситуации в Афганистане и возможной эвакуации большего числа людей из страны.

Военные силы США, которые охраняют аэропорт в Кабуле, должны быть выведены к крайнему сроку, установленному президентом Джо Байденом до 31 августа.

Франция входит в число стран, которые также прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула.

Напомним, Украина эвакуировала всех своих граждан, изъявивших такое желание и вышедших на контакт с МИД.

Темы: АфганистанФранцияВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: