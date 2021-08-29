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Франция и Великобритания предлагают создать в Кабуле зону безопасности

Воскресенье, 29 августа 2021, 10:12

Франция и Великобритания на экстренном заседании Организации Объединенных Наций в понедельник представят резолюцию с предложением создать в Кабуле безопасную зону.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наше предложение по резолюции направлено на определение безопасной зоны в Кабуле, находящейся под контролем ООН, которая позволит продолжить гуманитарные операции", - сказал Макрон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созывает встречу по Афганистану с посланниками ООН в Великобритании, Франции, США, Китае и России - постоянными членами Совета Безопасности, обладающими правом вето.

Макрон заявил в субботу, что Франция вела предварительные переговоры с талибами о гуманитарной ситуации в Афганистане и возможной эвакуации большего числа людей из страны.

Военные силы США, которые охраняют аэропорт в Кабуле, должны быть выведены к крайнему сроку, установленному президентом Джо Байденом до 31 августа.

Франция входит в число стран, которые также прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула.

Напомним, Украина эвакуировала всех своих граждан, изъявивших такое желание и вышедших на контакт с МИД.

Темы: АфганистанФранцияВеликобритания
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