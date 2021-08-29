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Україна відклала заборону на в'їзд автомобілів з номерами Придністров'я

Неділя, 29 серпня 2021, 11:42
Фото Артемія Лебедєва

Україна вирішила відкласти заборону на в'їзд автомобілів з придністровськими номерами до 10 січня 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише молдовське видання Newsmaker з посиланням на інформацію Одеської митниці.

У відомстві повідомили, що українська влада відмовилася від плану заборонити в'їзд для автомобілів з придністровськими номерами з 1 вересня після звернення посольства Молдови в Україні до Міністерства закордонних справ країни.

В Одеській митниці нагадали, що "нейтральні номери" можна отримати в пунктах реєстрації транспортних засобів, спеціально відкритих в Тирасполі та Рибниці.

З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.

Молдова і Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів з символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.

Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс набуття чинності цього рішення на 1 квітня 2021 року, а після - на 1 вересня 2021 року.

Нагадаємо, "Молдовська залізниця" з 28 серпня відновила рух потягів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса.

Теми: Молдоваавтокордон


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