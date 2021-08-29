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Украина отложила запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья

Воскресенье, 29 августа 2021, 11:42
Украина отложила запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья
Фото Артемия Лебедева

Украина решила отложить запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами до 10 января 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет молдавское издание Newsmaker со ссылкой на информацию Одесской таможни.

В ведомстве сообщили, что украинские власти отказались от плана запретить въезд для автомобилей с приднестровскими номерами с 1 сентября после обращения посольства Молдовы в Украине в Министерство иностранных дел страны.

В Одесской таможне напомнили, что "нейтральные номера" можно получить в пунктах регистрации транспортных средств, специально открытых в Тирасполе и Рыбнице.

С 1 сентября 2018 года жители Приднестровья получили возможность перерегистрировать свои автомобили, чтобы получить "нейтральные номера", которые дают возможность участвовать в международном движении транспорта.

Молдова и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья с 1 января 2020 года.

Затем, по просьбе Кишинева, Киев перенес вступление в силу этого решения на 1 апреля 2021 года, а после - на 1 сентября 2021 года.

Напомним, "Молдавская железная дорога" с 28 августа возобновила движение поездов по маршруту Одесса – Кишинев – Одесса.

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Темы: Молдоваавтограница
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