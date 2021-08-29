Став відомий тренерський штаб збірної України у підготовці до матчів відбору до ЧС-2022 року.

Джерело: офіційне представлення на Yotube-каналі Української асоціації футболу

Деталі: Допомагати виконуючому обов'язки головного тренера Олександру Петракову буде п'ятеро фахівців - асистент тренера Андрій Аненков, Олександр Шовковський, тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко, В'ячеслав Ружинцев та Андрій Баштовий, котрі будуть займатися фізичною підготовкою та реабілітацією гравців збірної України.

Не підтвердилася інформація, що до тренерського штабу збірної України увійшов Олег Гусєв, з яким Петраков не вів переговорів. Також Петраков повідомив, що контракт з УАФ вже підписаний, але відмовився назвати терміни угоди та фінансову складову, зазначивши, що це конфіденційна інформація.

Що стосується майбутньої критики ЗМІ, то Петракова вона мало хвилює. "Я вже не молодий хлопець. Раніше переймався. Зараз же критикуйте мене, хваліть мене, пишіть про мене. Мене це вже якось нині не особливо хвилює", - заявив Петраков.

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