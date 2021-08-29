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Стал известен тренерский штаб сборной Украины

Воскресенье, 29 августа 2021, 12:14
Стал известен тренерский штаб сборной Украины
Украинская сборная по футболу, фото УАФ

Стал известен тренерский штаб сборной Украины в подготовке к матчам отбора к ЧМ-2022 года.

Источник: официальное представление на Yotube-канале Украинской ассоциации футбола

Детали: Помогать исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову будет пятеро специалистов - ассистент тренера Андрей Аненков, Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Ружинцев и Андрей Башенный, которые будут заниматься физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.

Не подтвердилась информация, что в тренерский штаб сборной Украины вошел Олег Гусев, с которым Петраков не вел переговоров. Также Петраков сообщил, что контракт с УАФ уже подписан, но отказался назвать сроки соглашения и финансовую составляющую, отметив, что это конфиденциальная информация.

Что касается будущей критики СМИ, то Петракова она мало волнует. "Я уже не молодой человек. Ранее занимался. Сейчас же критикуйте меня, хвалите меня, пишите обо мне. Меня это уже как-то сейчас не особо волнует", - заявил Петраков.

Напомним:

  • В отборе к ЧМ-2022 сборная Украины уже 1 сентября будет играть с Казахстаном, а 4 сентября в Киеве с Францией.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футболспорт
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