Стал известен тренерский штаб сборной Украины в подготовке к матчам отбора к ЧМ-2022 года.

Источник: официальное представление на Yotube-канале Украинской ассоциации футбола

Детали: Помогать исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову будет пятеро специалистов - ассистент тренера Андрей Аненков, Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Ружинцев и Андрей Башенный, которые будут заниматься физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.

Не подтвердилась информация, что в тренерский штаб сборной Украины вошел Олег Гусев, с которым Петраков не вел переговоров. Также Петраков сообщил, что контракт с УАФ уже подписан, но отказался назвать сроки соглашения и финансовую составляющую, отметив, что это конфиденциальная информация.

Что касается будущей критики СМИ, то Петракова она мало волнует. "Я уже не молодой человек. Ранее занимался. Сейчас же критикуйте меня, хвалите меня, пишите обо мне. Меня это уже как-то сейчас не особо волнует", - заявил Петраков.

Напомним: