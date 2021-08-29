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Підтримка партії Меркель продовжує падати за місяць до виборів

Неділя, 29 серпня 2021, 12:30

Соціал-демократична партія Німеччини значно випереджає консервативний блок ХДС/ХСС Ангели Меркель менш ніж за місяць до виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування INSA, проведений для газети Bild.

Підтримка СДПН виросла на два пункти з минулого тижня до 24%, що є найвищим результатом за чотири роки.

Консерватори втратили один пункт і їх підтримка знизилася до 21%, що є найнижчим показником за всю історію опитувань.

Це було друге опитування за останній тиждень, в якому лідирує СДПН. Підтримка християнських демократів (ХДС) Меркель і їхньої сестринської баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) в останні тижні неухильно падає.

При гіпотетичному прямому голосуванні за канцлера опитування показало, що кандидат від СДПН, міністр фінансів Олаф Шольц, набере 31% голосів, у порівнянні з 10% для лідера ХДС Арміна Лашета і 14% для кандидата від "зелених" Анналени Бербок.

Три кандидати повинні провести теледебати в неділю ввечері.

Незважаючи на те, що СДПН лідирує в опитуваннях, в разі перемоги їй все одно доведеться об'єднатися з двома іншими партіями для створення уряду.

Як повідомлялося, 70% виборців блоку Меркель хочуть заміни кандидата у канцлери Арміна Лашета.

Теми: МеркельНімеччинавибори


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