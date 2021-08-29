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Поддержка партии Меркель продолжает падать за месяц до выборов

Воскресенье, 29 августа 2021, 12:30
Поддержка партии Меркель продолжает падать за месяц до выборов

Социал-демократическая партия Германии значительно опережают консервативный Бблок ХДС/ХСС Ангелы Меркель менее чем за месяц до выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос INSA, проведенный для газеты Bild.

Поддержка СДПГ выросла на два пункта с прошлой недели до 24%, что является самым высоким результатом за четыре года.

Консерваторы потеряли один пункт и их поддержка снизилась до 21%, что является самым низким показателем за всю историю опросов.

Это был второй опрос за последнюю неделю, в котором лидирует СДПГ. Поддержка христианских демократов (ХДС) Меркель и их братской баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) в последние недели неуклонно падает.

При гипотетическом прямом голосовании за канцлера опрос показал, что кандидат от СДПГ, министр финансов Олаф Шольц, наберет 31% голосов, по сравнению с 10% для лидера ХДС Армина Лашета и 14% для кандидата от "зеленых" Анналены Бербок.

Три кандидата должны провести теледебаты в воскресенье вечером.

Несмотря на то, что СДПГ лидирует в опросах, в случае победы ей все равно придется объединиться с двумя другими партиями для создания правительства.

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Темы: МеркельГерманиявиборы
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