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В Італії оштрафували чоловіка на €400 за обід у піцерії без Covid-паспорта

Неділя, 29 серпня 2021, 14:16
В Італії оштрафували чоловіка на €400 за обід у піцерії без Covid-паспорта
Фото crello.com

В італійському місті Ровіго оштрафували відвідувача піцерії, який обідав у закладі, не маючи "зеленого пропуску", що свідчить про наявність вакцинації від коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або недавно перенесеної хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на il Messaggero.

В Італії наявність пропуску повинні перевіряти власники закладу, але з перевіркою можуть прийти і спеціальні контролери.

Саме такі контролери оштрафували на 400 євро чоловіка в піцерії, у якого не було сертифіката. Також на 1000 євро оштрафували власника піцерії, який не перевірив відвідувача.

З 6 серпня "зелений пропуск" в Італії є обов'язковим для доступу в ресторани і бари в приміщеннях. З 1 вересня його дія пошириться на школи, університети і транспорт.

В Італії для отримання паспорта достатньо отримання першої дози вакцини. Тими, хто одужав, вважаються люди, які хворіли на COVID-19 не більше шести місяців тому.

В Італії останнім часом знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусної інфекції, але не набагато. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякарантинкоронавірус
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