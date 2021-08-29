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В Италии оштрафовали мужчину на €400 за обед в пиццерии без Covid-паспорта

Воскресенье, 29 августа 2021, 14:16
Фото crello.com

В итальянском городе Ровиго оштрафовали посетителя пиццерии, который обедал в заведении, не имя "зеленого пропуска", свидетельствующего о наличии вакцинации от коронавируса, отрицательном ПЛР-тесте или недавно перенесенной болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на il Messaggero.

В Италии наличие пропуска должны проверять владельцы заведения, но с проверкой могут прийти и специальные контролеры.

Именно такие контролеры оштрафовали на 400 евро мужчину в пиццерии, у которого не было сертификата. Также на 1000 евро оштрафовали собственника пиццерии, который не проверил посетителя.

С 6 августа "зеленый пропуск" в Италии является обязательным для доступа в рестораны и бары в помещениях. С 1 сентября его действие распространится на школы, университеты и транспорт.

В Италии для получения паспорта достаточно получения первой дозы вакцины. Выздоровевшими считаются люди, которые болели COVID-19 не более шести месяцев назад.

В Италии в последнее время снова увеличилось количество новых случаев коронавирусной инфекции, но незначительно.

Темы: Италиякарантинкоронавирус
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