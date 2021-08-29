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Україна евакуювала з Афганістану понад 650 осіб - МЗС

Неділя, 29 серпня 2021, 15:18

Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднило Міністерство закордонних справ на своїй сторінці у Facebook.

Серед евакуйованих - українці, члени їхніх родин, іноземні журналісти, міжнародні правозахисники та люди, яким загрожувала небезпека.

У відомстві підкреслили, що Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану.

"Україна своїх не кидає, і евакуація з Афганістану вкотре довела цей принцип конкретними діями", - наголосив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялося, що 28 серпня до аеропорту "Бориспіль" прибув четвертий евакуаційний рейс з Кабула, а за ним прибули ще два.

Україна евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.

Теми: Афганістан


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