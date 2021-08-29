Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек - МИД

После обострения ситуации в Афганистане в середине августа в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 человек.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовало Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook.

Среди эвакуированных - украинцы, члены их семей, иностранные журналисты, международные правозащитники и люди, которым угрожала опасность.

В ведомстве подчеркнули, что Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана.

"Украина своих не бросает, и эвакуация из Афганистана в очередной раз доказала этот принцип конкретными действиями", - подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что 28 августа в аэропорт "Борисполь" прибыл четвертый эвакуационный рейс из Кабула, а за ним прибыли еще два.

Украина эвакуировала всех своих граждан, изъявивших такое желание и вышедших на контакт с МИД.