Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек - МИД

Воскресенье, 29 августа 2021, 15:18

После обострения ситуации в Афганистане в середине августа в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 человек.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовало Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook.

Среди эвакуированных - украинцы, члены их семей, иностранные журналисты, международные правозащитники и люди, которым угрожала опасность.

В ведомстве подчеркнули, что Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана.

"Украина своих не бросает, и эвакуация из Афганистана в очередной раз доказала этот принцип конкретными действиями", - подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что 28 августа в аэропорт "Борисполь" прибыл четвертый эвакуационный рейс из Кабула, а за ним прибыли еще два.

Украина эвакуировала всех своих граждан, изъявивших такое желание и вышедших на контакт с МИД.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: