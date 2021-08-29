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Вибори керівника Театру на Липках: київська чиновниця відповіла колективу

Неділя, 29 серпня 2021, 15:58
Театр на Липках, фото з відкритих джерел

Колектив Київського академічного театру юного глядача звернувся до столичної влади через побоювання, що конкурс з відбору керівника закладу може відбутися нечесно. Директорка департаменту культури КМДА Яна Барінова у відповідь на це порадила звертатися до суду для оскарження результатів конкурсу.   

Джерело: повідомлення Барінової у Facebook

Деталі: Проведення конкурсу на посаду директора-художнього керівника Київського академічного театру юного глядача на Липках заплановано на 30 серпня.

Журналіст Дмитро Тузов у своїй колонці опублікував звернення колективу ТЮГ, в якому театрали просять місцеву владу відкласти проведення конкурсу, оскільки той, на їх думку, має ознаки порушень закону.

За словами Тузова, конкурс може відбутись у закритому режимі, без участі журналістів і представників медіа, а при проведенні жеребкування мало місце порушення визначеного порядку.

Пряма мова Тузова: "Думаю, київській владі варто дослухатись до аргументів творчого колективу ТЮГу. Бо, у випадку "силового" вирішення цього питання, як кажуть, "через коліно", та ще й у закритому режимі, нам всім не уникнути масштабного суспільного резонансу і серйозного конфлікту у театральному середовищі. "

Більше деталей: У свою чергу директорка департаменту культури КМДА Яна Барінова заявила, що конкурс не переноситимуть, він відбудеться у понеділок, 30 серпня – як і планувалося.

За її словами, вона отримала більше 20 дзвінків "з вимогами різного ступеня нахабності" не чіпати Віктора Гирича (діючий директор-художній керівник Київського академічного театру юного глядача на Липках). Аналогічні дзвінки отримав і її батько Дмитро Барінов, який живе і працює в Одесі та не має відношення до конкурсу.

Барінова наголосила, що на неї тиснути немає сенсу, а у колективу театру є шлях оскаржити результати конкурсу у суді.

Пряма мова: "Люди, що ви робите? Збираєтесь тиснути на посадову особу через родину? Може, ще й доньці зателефонуєте?! У вас з морально-етичними якостями все у порядку?

Усвідомте – тиснути на мене – марна справа. Я не маю ніякого відношення до формування конкурсної комісії. У дні конкурсів я проводжу більшість робочого часу за межами Департменту, аби навіть випадково не перетнутися ані з комісією, ані зі здобувачами.

Не бачу ніяких підстав для перенесення конкурсу. Якщо сумніви, тривога, стурбованість колективу театру мають підґрунтя – є законний шлях оскаржити результати конкурсу у суді. Так це працює в цивілізованому середовищі. Якщо ж це спланована за радянським лекалам PR-акція і спроба "поламати через коліно" керуючий орган та особисто мене як директора – вона не вдалася".

Українська правда
Теми: Київкультура


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