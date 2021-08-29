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Выборы руководителя Театра на Липках: киевская чиновница ответила коллективу

Воскресенье, 29 августа 2021, 15:58
Театр на Липках, фото из открытых источников

Коллектив Киевского академического театра юного зрителя обратился к столичным властям из-за опасений, что конкурс по отбору руководителя учреждения может пройти нечестно. Директор департамента культуры КГГА Яна Баринова в ответ на это посоветовала обращаться в суд для обжалования результатов конкурса.

Источник: сообщение Бариновой в Facebook

Детали: Проведение конкурса на должность директора-художественного руководителя Киевского академического театра юного зрителя на Липках запланировано на 30 августа.

Журналист Дмитрий Тузов в своей колонке опубликовал обращение коллектива ТЮЗ, в котором театралы просят местную власть отложить проведение конкурса, поскольку тот, по их мнению, имеет признаки нарушений закона.

По словам Тузова, конкурс может состояться в закрытом режиме, без участия журналистов и представителей медиа, а при проведении жеребьевки имело место нарушение определенного порядка.

Прямая речь Тузова: "Думаю, киевской власти стоит прислушаться к аргументам творческого коллектива ТЮЗа. Ибо, в случае "силового" решения этого вопроса, как говорится, "через колено", да еще и в закрытом режиме, нам всем не избежать масштабного общественного резонанса и серьезного конфликта в театральной среде".

Больше деталей: В свою очередь директор департамента культуры КГГА Яна Баринова заявила, что конкурс состоится в понедельник, 30 августа – как и планировалось.

По ее словам, она получила более 20 звонков "с требованиями разной степени наглости" не трогать Виктора Гирича (действующий руководитель ТЮЗ). Аналогичные звонки получил и ее отец Дмитрий Баринов, который живет и работает в Одессе и не связан с конкурсом.

Баринова подчеркнула, что на нее давить нет смысла, а у коллектива театра есть возможность обжаловать результаты конкурса в суде.

Прямая речь: "Люди, что вы делаете? Собираетесь давить на должностное лицо за семью? Может, еще и дочери позвоните?! У вас с морально-этическими качествами все в порядке?

Осознайте - давить на меня - бесполезно. Я не имею никакого отношения к формированию конкурсной комиссии. В дни конкурсов я провожу большую часть рабочего времени за пределами Департмента, чтобы даже случайного не пересечься ни с комиссией, ни с соискателями.

Не вижу никаких оснований для переноса конкурса. Если сомнения, тревога, беспокойство коллектива театра имеют основания – есть законный путь обжаловать результаты конкурса в суде. Так это работает в цивилизованном обществе. Если же это спланированная по советским лекалам PR-акция и попытка "поломать через колено" управляющий орган и лично меня как директора - она ​​не удалась".

Украинская правда
Темы: Киевкультура
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