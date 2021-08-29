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У Запоріжжі сталася стрілянина біля кафе: 5 постраждалих

Неділя, 29 серпня 2021, 16:43
У Запоріжжі сталася стрілянина біля кафе: 5 постраждалих

У Запоріжжі внаслідок стрілянини біля кафе постраждало 5 людей, двох осіб затримано.

Джерело: поліція Запорізької області

Дослівно: "Близько 5 години ранку до відділу поліції №1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Прибережна магістраль біля кафе невідомі відкрили стрільбу. Є постраждалі".

"На місці події працівники поліції встановили, що двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптово виниклого конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів. В результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Зловмисники втекли з місця події на власному автомобілі".

Деталі: В районі вулиці Північне шосе зловмисники були зупинені працівниками патрульної поліції. Обидва жителі Запоріжжя 1992 та 1987 року народження. Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Співробітники поліції вилучили у затриманих два пістолети марки "Форт". Зброя направлена на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Теми: Запоріжжя
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