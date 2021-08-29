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В Запорожье произошла перестрелка возле кафе: 5 пострадавших

Воскресенье, 29 августа 2021, 16:43

В Запорожье в результате перестрелки возле кафе пострадали 5 человек, двое человек задержаны.

Источник: полиция Запорожской области

Дословно: "Около 5:00 утра в отдел полиции №1 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные открыли стрельбу. Есть пострадавшие".

"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что двое мужчин возле одного из развлекательных заведений во время внезапно возникшего конфликта из пистолетов травматического действия начали стрелять в оппонентов. В результате пять граждан получили травмы, трое из них госпитализированы. Злоумышленники скрылись с места происшествия на собственном автомобиле".

Детали: В районе улицы Северное шоссе злоумышленники были остановлены сотрудниками патрульной полиции. Оба жители Запорожья 1992 и 1987 года рождения. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сотрудники полиции изъяли у задержанных два пистолета марки "Форт". Оружие направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Темы: Запорожье
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