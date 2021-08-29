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У Києві в найближчу годину очікується гроза

Неділя, 29 серпня 2021, 16:53
У Києві в найближчу годину очікується гроза

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується гроза.

Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 серпня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Зазначається, що фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо у КМДА закликають негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах можна звертатися до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиїв
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