У Києві в найближчу годину очікується гроза

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується гроза.

Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 серпня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Зазначається, що фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо у КМДА закликають негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах можна звертатися до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.