В Киеве в ближайший час ожидается гроза

В Киеве в ближайший час и до конца суток ожидается гроза.

Источник: КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "В ближайший час и до конца суток 29 августа в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Отмечается, что специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. в КГГА призывают немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.