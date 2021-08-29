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Україна заборонить в'їзд авто на номерах Придністров'я попри прохання Молдови

Неділя, 29 серпня 2021, 17:34

Одеська митниця спростувала інформацію про те, що Україна вирішила відкласти заборону на в'їзд автомобілів з придністровськими номерами.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація оприлюднена на сторінці митниці у Facebook.

"Інформація  щодо відтермінування заборони допуску до участі в міжнародному дорожньому русі автомобілів із Придністровського регіону Молдови, які не мають номерних знаків нейтрального зразка, розміщена помилково", - йдеться у заяві.

Раніше ЗМІ із посиланням на інформацію митниці повідомили, що Україна відклала заборону до 10 січня 2022 року.

З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.

Молдова і Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів з символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.

Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс набуття чинності цього рішення на 1 квітня 2021 року, а після - на 1 вересня 2021 року.

Нагадаємо, "Молдовська залізниця" з 28 серпня відновила рух потягів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса.

Теми: Придністров'яМолдоваавто


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