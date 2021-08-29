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Украина запретит въезд авто на номерах Приднестровья, несмотря на просьбы Молдовы

Воскресенье, 29 августа 2021, 17:34

Одесская таможня опровергла информацию о том, что Украина решила отложить запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация обнародована на странице таможни в Facebook.

"Информация об отсрочке запрета допуска к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона Молдовы, не имеющих номерных знаков нейтрального образца, размещена ошибочно", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ со ссылкой на информацию таможни сообщили, что Украина отложила запрет до 10 января 2022 года.

С 1 сентября 2018 года жители Приднестровья получили возможность перерегистрировать свои автомобили, чтобы получить "нейтральные номера", которые дают возможность участвовать в международном движении транспорта.

Молдова и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья с 1 января 2020 года.

Затем, по просьбе Кишинева, Киев перенес вступление в силу этого решения на 1 апреля 2021 года, а после - на 1 сентября 2021 года.

Напомним, "Молдавская железная дорога" с 28 августа возобновила движение поездов по маршруту Одесса – Кишинев – Одесса.

Темы: ПриднестровьеМолдоваавто
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