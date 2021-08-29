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Зеленський хоче за 1,5 роки закрити чергу на житло для сімей загиблих і ветеранів

Неділя, 29 серпня 2021, 19:27
Зеленський хоче за 1,5 роки закрити чергу на житло для сімей загиблих і ветеранів
фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що питання черги на отримання житла для сімей загиблих учасників бойових дій на сході України та ветеранів має бути розв'язано до кінця 2022 року.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з членами родин полеглих військових у неділю, повідомляє сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Наше завдання – за залишок цього року й за наступний, 2022 рік закрити всю чергу щодо компенсацій за житло для сімей загиблих і ветеранів".

Деталі: Президент зауважив, що подібні зустрічі необхідно проводити щороку, щоб розуміти, які проблеми є в родин загиблих захисників України і як держава має їх вирішити.

У зустрічі також взяли участь прем'єр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, представники уряду.

Зокрема, під час зустрічі обговорювали соціальне, пенсійне та медичне забезпечення сімей військових.

Учасники зустрічі також обговорили питання законодавчого закріплення статусу захисників України. Зокрема йшлося про соціальні гарантії, які потрібно визначити в окремому законі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленський
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