Зеленский хочет за 1,5 года закрыть очередь на жилье для семей погибших и ветеранов

Президент Владимир Зеленский заявляет, что вопрос очереди на получение жилья для семей погибших участников боевых действий на востоке Украины и ветеранов должен быть решен до конца 2022 года.

Источник: Зеленский во время встречи с членами семей погибших военных в воскресенье, сообщает сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Наша задача – за остаток этого года и за следующий, 2022 год закрыть всю очередь относительно компенсаций за жилье для семей погибших и ветеранов".

Детали: Президент отметил, что подобные встречи необходимо проводить ежегодно, чтобы понимать, какие проблемы есть у семей погибших защитников Украины и как государство должно их решить.

Во встрече также приняли участие премьер Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, представители правительства.

В частности, во время встречи обсуждали социальное, пенсионное и медицинское обеспечение семей военных.

Участники встречи также обсудили вопросы законодательного закрепления статуса защитников Украины. В частности, речь шла о социальных гарантиях, которые нужно определить в отдельном законе.